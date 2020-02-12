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12 февраля • обновлено в 12:50
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"Милан" хочет сделать Шевченко следующим тренером

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Руководство "Милана" всерьез заинтересовано в приглашении наставника сборной Украины Андрея Шевченко на пост главного тренера команды вместо Стефано Пьоли.

Как сообщает известный журналист агентства Calciomercato Даниэле Лонго на своей странице в Twitter, в кандидатуре нашего соотечественника заинтересован технический директор и легендарный защитник "Милана" Паоло Мальдини. Другим претендентом на должность является экс-тренер, а ныне спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

Стоит отметить, что нынешний тренер команды Стефано Пьоли сохранит свой пост только в случае, если "Милану" удастся закончить чемпионат в зоне Лиги чемпионов или выиграть Кубок Италии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко опроверг слухи о предложении "Милана" возглавить команду, заявив, что собирается до конца отработать контракт со сборной Украины.

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Персона
Андрей Шевченко
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Милан
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