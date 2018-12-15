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"Милан" готовит сенсационный трансфер футболиста сборной Украины

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Футболист сборной Украины Руслан Малиновский может перейти в итальянский "Милан". Клуб заинтересован в одном из лидеров бельгийского "Генка".

Громкий трансфер может состоятся уже в зимнее межсезонье. Агент футболиста ведет активные переговоры с итальянским грандом. Несмотря на слухи в СМИ об интересе "Ромы", единственным клубом Италии, который претендует на Малиновского, является "Милан", сообщает Football.ua.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

ФК ГЕНК

Новости
''Милан'' установил позорный антирекорд века

В нынешнем сезоне украинский хавбек сыграл 17 матчей в чемпионате Бельгии, в который семь раз огорчал вратарей соперника и отметился пятью результативными передачами.

Напомним, что ранее в СМИ появился слух о том, что Малиновским интересуется киевское "Динамо", но сам футболист опроверг информацию, заявив, что не собирается возвращаться в чемпионат Украины.

"Милан" готовит сенсационный трансфер футболиста сборной Украины

idnes.cz

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное российское спортивное издание восхитилось голом футболиста сборной Украины Руслана Малиновского в ворота команды Чехии в поединке Лиги наций.

Персона
Руслан Малиновский
Теги
ФК ГенкФК Милан
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