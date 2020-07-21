Миколенко и Шапаренко показали, что первым делом сделали по окончанию сезона. Фотофакт

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко вместе с одноклубником Николаем Шапаренко в первый день после окончания сезона в Премьер-лиге отправился на рыбалку.

Футболист у себя в Instagram похвастался снимком улова.

"С кайфом", – подписал кадр игрок сборной Украины.

Instagram Виталия Миколенко

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в последнем матче сезона всухую проиграло "Колосу" (0:2), но благодаря ничьей "Зари" и "Десны" стало вице-чемпионом Украины.

На следующий день главный тренер команды Алексей Михайличенко был отправлен в отставку.

Позже ряд СМИ сообщил о том, что руководство киевского "Динамо" предложило Сергею Реброву возглавить команду.

В тоже время, ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык заявил, что новым тренером киевского "Динамо", кроме Реброва, могут стать Виктор Скрипник, Юрий Калитвинцев или Юрий Семин.

Спустя день журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас опроверг информацию по Скрипнику и Реброва.