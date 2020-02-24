Михайличенко жестко прошелся по системе VAR в Украине

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко высказал свое мнение о вводимой в украинской Премьер-лиге системе VAR (видеоассистента рефери).

Алексей Михайличенко ФК "Динамо"

"В целом, я, конечно, за VAR. Но я не понимаю другого. Как тренер одной из команд, считаю, что в соревнованиях все должны участвовать на равных условиях. Абсолютно все. Если, на сегодняшний день, вы не можете обеспечить эту систему для всех, тогда лучше вообще это не вводить. Чтобы, повторюсь, все были в равных условиях. Обязательно", – отметил Михайличенко в эфире программы "Профутбол" на канале "2+2".

Как сообщал OBOZREVATEL, историческое событие произошло во время матча "Шахтер" – "Десна" (1:0) в Харькове: впервые в национальном первенстве была применена система видеопомощи рефери VAR.

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