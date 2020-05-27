Михайличенко высказался о матче с "Шахтером" и рестарте УПЛ

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко, комментируя победу над "Олимпиком" (2:0), заявил, что ему тяжело оценить уровень готовности команды к возобновлению УПЛ.

"Его оценить можно будет только после первого официального матча. Оценивать пока что нет никакого смысла, да и нечего – ведь сегодня был необычный спарринг в формате два тайма по тридцать минут. Спарринги очень важны, тренировки – тренировками, а игр сейчас, конечно же, не хватает. Мы знаем, что такое игровой ритм, игровая практика, поэтому начало, думаю, будет очень сложным для всех команд. Переходить от тренировок к официальным играм всегда тяжело, даже в обычной предсезонной подготовке, а в данной ситуации тем более", – цитирует слова Михайличенко официальный сайт киевлян.

Алексей Михайличенко Динамо Киев от Шурика

Он также отметил, что поздно полученная информация о датах возобновления сезона внесла коррективы в подготовку команды к игре с "Шахтером", которая должна состояться в воскресенье, 31 мая.

"Что ж, такова реальность – возобновляем сезон игрой против "Шахтера". Готовимся к ней. Увидим все в воскресенье. Сегодня у нас должна была быть нормальная, полноценная игра. Но мы только вчера вечером узнали расписание, другие нюансы. Наверное, это должно делаться совсем по-другому. Мы уже не могли ничего менять в наших планах, а изменили только формат сегодняшней игры", – добавил наставник столичного клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, “Динамо" уверенно разобралось с донецким "Олимпиком", забив два гола за две минуты.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!