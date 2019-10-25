Михайличенко сообщил о серьезной потере Динамо

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский получил повреждение прямо на разминке перед матчем Лиги Европы с "Копенгагеном".

По словам наставника "бело-синих" Алексея Михайличенко, срок восстановления футболиста и характер травмы станут известны позже.

"К сожалению, на предматчевой тренировке Буяльский он получил досадное повреждение и вылетел на неопределенный срок. Более детально насчет этого определим уже после игры", – сказал Михайличенко на послематчевой пресс-конференции.

Алексей Михайличенко komandaonline.com

Напомним, киевское "Динамо" смогло уйти от поражения в поединке против "Копенгагена", пропустив уже на второй минуте игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Михайличенко назвал быстрый гол "Копенгагена" фактором, который сильно повлиял на ход матча Лиги Европы, в котором "Динамо" сумело добиться лишь ничейного результата (1:1).

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!