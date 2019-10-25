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25 октября • обновлено в 10:53
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Михайличенко сообщил о серьезной потере Динамо

1.6т Читать материал на украинском

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский получил повреждение прямо на разминке перед матчем Лиги Европы с "Копенгагеном".

По словам наставника "бело-синих" Алексея Михайличенко, срок восстановления футболиста и характер травмы станут известны позже.

"К сожалению, на предматчевой тренировке Буяльский он получил досадное повреждение и вылетел на неопределенный срок. Более детально насчет этого определим уже после игры", – сказал Михайличенко на послематчевой пресс-конференции.

Новости
"Динамо" — "Копенгаген": видеообзор матча Лиги Европы

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

komandaonline.com

Напомним, киевское "Динамо" смогло уйти от поражения в поединке против "Копенгагена", пропустив уже на второй минуте игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Михайличенко назвал быстрый гол "Копенгагена" фактором, который сильно повлиял на ход матча Лиги Европы, в котором "Динамо" сумело добиться лишь ничейного результата (1:1).

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Читайте все новости по теме "Динамо – Копенгаген" на OBOZREVATEL.

Тема
Динамо – Копенгаген
Персоны
Виталий Буяльский Алексей Михайличенко
Теги
ФК Динамо Киев ФК Копенгаген
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дeбильная команда с кучей идиотов в качестве игроков и алкаше-бездари тренере!
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