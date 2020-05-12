Михайличенко раскрыл планы "Динамо"

Максим Богданов Футбол 21:02, 12.05.2020 Обновлено: 21:02, 12.05.2020

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко раскрыл планы команды после возобновления тренировок.

Алексей Михайличенко
ФК Динамо

"У нас есть четкий план дальнейшей работы. Уже на этой неделе мы готовы провести двухразовые тренировки, но все будет зависеть от состояния футболистов. В зависимости от того, как они готовы, мы будем вносить коррективы в программу работы. В наших планах также двусторонние матчи, контрольные поединки с другими командами. Но тут пока идут переговоры, необходимо учесть ряд нюансов, в данном направлении на сегодняшний день конкретики нет", – цитирует Михайличенко пресс-служба "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" решило необычным образом обратить внимание на проблему поджогов сухой травы, разместив коллажи с якобы выжженными газонами трех самых известных стадионов Украины.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Европу завалило снегом: циклон движется в Украину

"Денег больше нет": Саакашвили заявил о катастрофических последствиях карантина в Украине

В Петербурге сгорело коронавирусное отделение больницы: погибли COVID-позитивные

"По законам войны и улицы": боец АТО вызвал на бой Усика

Шмыгаль обьявил, что опасность дефолта миновала