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12 мая • обновлено в 21:11
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Михайличенко раскрыл планы "Динамо"

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко раскрыл планы команды после возобновления тренировок.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

ФК Динамо

"У нас есть четкий план дальнейшей работы. Уже на этой неделе мы готовы провести двухразовые тренировки, но все будет зависеть от состояния футболистов. В зависимости от того, как они готовы, мы будем вносить коррективы в программу работы. В наших планах также двусторонние матчи, контрольные поединки с другими командами. Но тут пока идут переговоры, необходимо учесть ряд нюансов, в данном направлении на сегодняшний день конкретики нет", – цитирует Михайличенко пресс-служба "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" решило необычным образом обратить внимание на проблему поджогов сухой травы, разместив коллажи с якобы выжженными газонами трех самых известных стадионов Украины.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Алексей Михайличенко
Тег
ФК Динамо Киев
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