"Мы потеряли": Михайличенко прокомментировал результат "Динамо" в Лиге Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко остался недоволен результатом игры в Швейцарии с местным "Лугано" во 2-м туре Лиги Европы.

"На мой взгляд, мы все же в первую очередь потеряли два очка, чем заработали одно. Мы сделали все, что могли, хотя немного не хватило сил, и у нас было очень много брака. В атаке в первую очередь не хватало качества - неподготовленные атаки, плохие передачи, завершение... Пробовали по-разному, но само исполнение. Да, атаки развивались по всей ширине поле, но мало просто идти вперед", - цитирует Алексея Александровича корреспондент OBOZREVATEL.

Особо Михайличенко выделил действия нападающего сборной Люксембурга.

"Сегодня многие сыграли не так, как могли и так, как хотелось бы... Родригес много старался создавать сам и работать на команду, но многими моментами не смог распорядиться правильно. Тем не менее, мы верим, что и Родригес, и остальные игроки, которые сейчас находятся в команде, могут играть лучше", - подытожил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Лугано" - "Динамо" завершилось со счетом 0:0. Перед поединком на киевских фанатов было совершено нападение.

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