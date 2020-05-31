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31 мая • обновлено в 20:56
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Михайличенко прокомментировал поражение от "Шахтера"

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение своей команды в 24-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

Футбол24

"Динамо" хорошо выглядело в первом тайме. Почему после перерыва произошло такое изменение? Шахтеру" нельзя было давать свободу, контролировать подолгу мяч. Но игровой тонус, которого нет, не позволил нам сохранить структуру игры."Шахтер" лучше использовал ошибки. Всех можно поздравить с возвращением футбола. Но это результат который, по моему мнению, мы не заслужили. Но это футбол, кто лучше использует моменты, тот выигрывает", – цитирует Михайличенко tribuna.com со ссылкой на канала "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в Киеве обыграл "Динамо". Перенесенный поединок состоялся на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 3:1.

Позже было опубликовано видео голов.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Премьер-лига Украины Динамо - Шахтер
Персона
Алексей Михайличенко
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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