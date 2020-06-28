Михайличенко прокомментировал поражение "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко остался недоволен действием своих подопечных в игре против "Десны".

По словам наставника, первый тайм получился очень плохим. Команда допустила очень много потерь, и очень много проиграла единоборств.

"Самое главное – мы перестали играть в то, что хотели. Было очень много длинных передач. Да, у нас произошли изменения в составе. Не смог с первых минут выйти Сидорчук, который пропустил около недели, если не больше. Получил травму Миколенко, Попов. Наверное, это в какой-то мере сыграло свою роль. Считаю, этого не должно было быть. Кто бы ни выходил – они должны выполнять то, что запланировано", – цитирует Михайличенко tribuna.com.

Алексей Александрович знал, что во втором тайме "Десна" будет защищаться большим числом игроков и рассчитывать на контратаки.

"Все так и было. У "Десны" было несколько неплохих возможностей для контригры. К сожалению, мы даже сравняв счет, не смогли удержать этот результат. Для такой игры пропускать два гола после стандартов – очень и очень много. Может, мне показалось, но ребята говорят, что была игра рукой перед назначением углового. Но это дело судей", – отметил специалист.

Тренера "Динамо" удивила реакция арбитров.

"По судьям ничего не хочу говорить. Просто немного не понял: проходил мимо судейской раздевалки после матча, там радости и оваций было не меньше, чем в раздевалке "Десны". Вот для меня это вопрос", – сказал Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Десна" - "Динамо" прошел в Чернигове и сенсационно завершился со счетом 3:2.