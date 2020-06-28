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Михайличенко прокомментировал поражение "Динамо"

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
2,7 т.
Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко отреагировал на поражение Динамо от Десны. Динамо от Шурика

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко остался недоволен действием своих подопечных в игре против "Десны".

По словам наставника, первый тайм получился очень плохим. Команда допустила очень много потерь, и очень много проиграла единоборств.

"Самое главное – мы перестали играть в то, что хотели. Было очень много длинных передач. Да, у нас произошли изменения в составе. Не смог с первых минут выйти Сидорчук, который пропустил около недели, если не больше. Получил травму Миколенко, Попов. Наверное, это в какой-то мере сыграло свою роль. Считаю, этого не должно было быть. Кто бы ни выходил – они должны выполнять то, что запланировано", – цитирует Михайличенко tribuna.com.

Алексей Александрович знал, что во втором тайме "Десна" будет защищаться большим числом игроков и рассчитывать на контратаки.

"Все так и было. У "Десны" было несколько неплохих возможностей для контригры. К сожалению, мы даже сравняв счет, не смогли удержать этот результат. Для такой игры пропускать два гола после стандартов – очень и очень много. Может, мне показалось, но ребята говорят, что была игра рукой перед назначением углового. Но это дело судей", – отметил специалист.

Тренера "Динамо" удивила реакция арбитров.

"По судьям ничего не хочу говорить. Просто немного не понял: проходил мимо судейской раздевалки после матча, там радости и оваций было не меньше, чем в раздевалке "Десны". Вот для меня это вопрос", – сказал Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Десна" - "Динамо" прошел в Чернигове и сенсационно завершился со счетом 3:2.

УкраинаЧерниговПремьер-лига УкраиныФК ДеснаФК Динамо КиевАлексей Михайличенко
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