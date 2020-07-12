Михайличенко прокомментировал ничью "Динамо" с "Александрией"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с "Александрией".

Наставник заявил, что в контексте этой игры нельзя не вспомнить финал Кубка Украины, который был продолжительным, тяжелым и нервным.

"На него было затрачено много сил и эмоций. Поэтому план на сегодняшнюю игру мы построили таким образом, чтобы как можно больше освежить команду, и построили игру двумя разными таймами. Не только для того, чтобы добиться результата в сегодняшнем матче, которого мы, конечно же, обязаны были добиваться, но и в перспективе еще одной важной игры с "Зарей", – цитирует Михайличенко пресс-служба "Динамо".

Алексей Александрович согласен, что без ошибок не обошлось, и первый тайм удался не совсем так, как его планировали.

"Второй тайм все поставил на свои места, но, к сожалению, на последних минутах мы пропустили второй пенальти. Если было бы надо — был бы и третий... Это все, что я могу сказать. Ошибки произошли не просто так: бывают тактические ошибки и просчеты, а бывает просто недостаток внимания и концентрации — элементарные ошибки, которые не позволили нам добиться того результата, который мы, считаю, по этой игре должны были заслужить", – подытожил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 30-го тура УПЛ "Александрия" - "Динамо" завершилось с со счетом 2:2. Киевляне пропустили с пенальти на 88-й минуте.