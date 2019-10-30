"Жаль, что не сумели": Михайличенко прокомментировал победу "Динамо" над "Шахтером"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко остался доволен результатом кубковой игры против "Шахтера", но считает, что в некоторых моментах его футболисты могли сыграть лучше.

"Конечно же, я удовлетворен тем, что мы продолжаем борьбу за Кубок Украины и переиграли принципиального соперника, показав при этом, на мой взгляд, хороший, приличный футбол. Жаль, что, имея на стадии атак отличные предпосылки для хороших быстрых комбинаций, мы не сумели в этих ситуациях довести дело до голов. Но в обороне вся команда сыграла надежно, собрано", - цитирует Алексея Александровича "Динамо" от Шурика".

По мнению наставника лучшие клубы Украины не стоит разводить в Кубке.

"Мне очень нравится отношение к национальному Кубку в Англии, Германии, где команды любой лиги имеют шансы пройти сколь угодно далеко по сетке турнира. Все должны быть в равных условиях. Поэтому считаю, что разводить "Динамо" и "Шахтер" не стоит. Да, сегодня был не финал, но это был настоящий кубковый матч, который, уверен, понравился всем болельщикам. Кубок должен быть Кубком", - подытожил тренер.

Новости В сенсационных матчах Кубка Украины определились все четвертьфиналисты

Как сообщал OBOZREVATEL, главная встреча 1/8 финала Кубка Украины состоялась в Киеве, где "Динамо" в дополнительное время обыграло "Шахтер" (2:1). Решающий гол на 108-й минуте забил Денис Попов.

Отметим, что этой игре все три гола оказались настоящими шедеврами. На суперудар Сидорчука в первом тайме, который запустил "радиоуправляемый" мяч, "горняки" ответили роскошным "выстрелом" Степаненко, позволившего "Шахтеру" перевести матч в овертайм.

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