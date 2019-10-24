"Наложил отпечаток": Михайличенко прокомментировал игру "Динамо" в Лиге Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко оценил ничью своего клуба в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Алексей Михайличенко ФК Динамо

"Результат, конечно же, не удовлетворяет, хотелось выиграть. Но игра получилась очень непростой. Пропущенный в самом начале мяч наложил на нее отпечаток. "Копенгаген" довольно грамотно построил игру, навязал очень много борьбы, и вообще, и верховой. К сожалению, многое они выигрывали, что не очень радует. А нам не хватило конструктивности в атаке и в середине поля. Не так быстро мы сыграли, как хотелось бы. Но очень трудно сделать анализ сразу после игры. Но игра точно не получилась у нас до конца", - цитирует наставника "Динамо" от Шурика.

Тренер несогласен с тем, что быстрый пропущенный гол связан со стартовой несосредоточенностью.

"О стартовой неготовности говорить не приходится. Но были допущены ряд ошибок, которые привели к голу. Обо всех я сейчас не могу сказать, но когда забивается мяч с 5-7 метров без сопротивления, это конечно же ошибки", - отметил Алексей Александрович.

Новости Футболист сборной Украины забил фантастический гол и спас команду в Лиге Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Динамо" - "Копенгаген" завершился со счетом 1:1. На гол датчан на 2-й минуте, украинцы ответили точным ударом Шабанова.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!