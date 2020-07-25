Михайличенко предложили новую должность в "Динамо", – журналист

Бывший главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко может вернуться на должность спортивного директора клуба, сообщил журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас.

По его информации, Луческу хочет увидеть в деле всех футболистов и пока не будет заниматься поиском новичков.

"Михайличенко предложили вернуться на должность спортдиректора "Динамо". Его преемник на тренерской скамье Луческу до момента знакомства с командой не будет выдвигать условий по поводу значительного усиления и собирается увидеть в действии всех имеющихся на контракте игроков", – написал Бурбас в Twitter.

Журналист раскрыл инсайдерскую информацию Twitter Игоря Бурбаса

Напомним, что до того, как Михайличенко в 2019-м возглавил "Динамо", он в столичной команде с 2013 года работал спортивным директором.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Также стало известно, что Мирче будет помогать экс-тренер "Шахтера" – молдавский специалист Александр Спиридон.

Сразу после презентации Луческу прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо".

Позже СМИ сказали, сколько румын будет получать в киевской команде.

После подписания Луческу Олег Блохин заявил, что он в шоке и ему плюнули в душу.