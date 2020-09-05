"Динамо" вернуло Михайличенко

Максим Иншаков Футбол 11:49, 5.09.2020 Обновлено: 11:49, 5.09.2020

Бывший главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко вернулся в киевский клуб на должность спортивного директора команды.

Несмотря на отсутствие официальной презентации, фамилия 57-летнего Алексея Александровича появилась в списке менеджмента киевлян.

Михайличенко вернулся в "Динамо" на должность спортивного директора.
Официальный сайт "Динамо" / скриншот

Напомним, что до того, как Михайличенко в 2019-м возглавил "Динамо", он с 2013 года работал в столичной команде именно спортивным директором.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Михайличенко

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