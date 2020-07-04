Михайличенко объяснил поражение "Шахтеру"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко считает, что причины поражения "Шахтеру" кроются в расконцентрированности в обороне во втором тайме

Наставник признал, что его футболисты не настраивались набирать одно очко, а собирались играть на победу.

"Мы знаем ценность каждого очка в этом матче. Наверное, в первом тайме были немножко закрепощены, результат все-таки довлел над нами. Надо признать, что мы полностью проиграли первый тайм, и некоторые ошибки привели к первому пропущенному мячу. Во втором тайме ребята заиграли так, как они могут, как они должны играть. К сожалению, не хватило того внимания, прежде всего, в обороне", – заявил Михайличенко в эфире клубного Youtube-канала.

По мнению Алексея Александровича желание добыть победу было прерогативой, поэтому пропустили еще один мяч.

"Да, мы очень осложнили себе ситуацию в борьбе за второе место, но все по-прежнему зависит только от нас. На данный момент мы полностью переключились на Кубок. Такая ситуация, что нужно быстро забывать и победы, и поражения, потому что времени на какие-то эмоции и какие-то расстройства просто нет", – отметил Михайличенко.

"Все-таки, то что мы хотели победить и все для этого делали, это да. То, что мы смогли сделать на данный момент, такой и результат", – добавил главный тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная встреча 29-го тура "Динамо" - "Шахтер" завершилась со счетом 2:3.

Один из голов забил Евгений Коноплянка, отметившись в воротах "бело-синих" впервые за 10 лет.