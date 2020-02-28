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28 февраля • обновлено в 23:40
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Михайличенко объяснил поражение "Динамо" от "Днепра-1"

2.8т
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Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко назвал раннее удаление полузащитника команды Виталия Буяльского одной из главных причин поражения от "Днепра-1" в 20-м туре Премьер-лиги.

Кроме того, наставник "бело-синих" отметил, что его подопечные, несмотря на обстоятельства, стремились к победе.

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Экс-футболист "Динамо" пожаловался на украинцев

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

ФК "Динамо"

"Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поздравляю "Днепр-1" с победой. Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце нам не хватило сил и концентрации. Желание победить перехлестнуло все остальное, и мы допустили ошибки", – цитирует Михайличенко пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" продало в китайский клуб венгерского легионера команды Тамаша Кадара.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Алексей Михайличенко
Теги
ФК Днепр ФК Динамо Киев
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