Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко назвал раннее удаление полузащитника команды Виталия Буяльского одной из главных причин поражения от "Днепра-1" в 20-м туре Премьер-лиги.

Кроме того, наставник "бело-синих" отметил, что его подопечные, несмотря на обстоятельства, стремились к победе.

Алексей Михайличенко ФК "Динамо"

"Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поздравляю "Днепр-1" с победой. Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце нам не хватило сил и концентрации. Желание победить перехлестнуло все остальное, и мы допустили ошибки", – цитирует Михайличенко пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" продало в китайский клуб венгерского легионера команды Тамаша Кадара.

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