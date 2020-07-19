Михайличенко о сенсационном поражении "Динамо": есть много статистов в команде

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко дал экспресс-комментарий после матча 32-го тура УПЛ против "Колоса", объяснив результат (0:2).

По словам наставника, ему хочется побыстрее забыть эту игру .

"Есть несколько причин. основная - не хватило сил. Банально не хватило сил, и конечно же у нас вылетела большая группа игроков. Попов не смог доиграть, но это не снимает с нас ответственности. Наверное черезчур осторожно играли в первом тайме. Все равно результат нас устраивал - это было в подсознании", - заявил Алексей Александрович в эфире телеканала "Футбол".

По мнению тренера, этот сезон дал много пищи для размышления.

"Есть много статистов в команде, с которыми надо наводить порядок. Обойма должна составлять 18-20 человек и каждый, кто выходит, должен усиливать игру. Будем думать Основные задачи решили - Кубок выиграли, за ЛЧ будем бороться, но осадок после этой игры остался. Проигрывать не в коем случае нельзя было. Я не умоляю заслуги "Колоса", но так играть нельзя было", - отметил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в заключительном, 32-м туре чемпионате со счетом 0:2 сенсационно проиграло "Колосу" из села Ковалевка, Васильковского района Киевской области .

Несмотря на этот результат, столичная команда смогла занять итоговое второе место в чемпионате Украины по футболу в Премьер-лиге и квалифицироваться в отборочный турнир Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Основной конкурент в битве за "серебро" луганская "Заря" не смогла обыграть черниговскую "Десну" (1:1).