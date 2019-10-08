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9 октября • обновлено в 05:21
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Михайличенко не пускали в раздевалку "Динамо" на матче Лиги Европы

8.3т Читать материал на украинском

После матча 2-го тура Лиги Европы в Швейцарии между местным "Лугано" и киевским "Динамо" произошел курьезный инцидент.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

wsport.com.ua

Как рассказывает Gazeta.UA, в тот момент, когда главный тренер вице-чемпионов Украины Алексей Михайличенко возвращался в раздевалку команды, путь ему преградила женщина — пресс-офицер УЕФА.

"Сюда нельзя", — сказала она по-английски. Михайличенко в ответ не растерялся: "Я тренер. Возвращаюсь с пресс-конференции", — ответил он тоже по-английски. "Прошу прощения", — мгновенно прозрела виновница инцидента.

Новости
Вратарь "Динамо" рассказал об атмосфере в раздевалке после игры в Лиге Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" сыграло вничью - 0:0 - со швейцарским клубом. После двух туров украинская команда с 4-мя очками находится на втором месте в группе В Лиги Европы.

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Тема
Лига Европы
Персона
Алексей Михайличенко
Место
Швейцария Санкт-Галлен
Тег
ФК Динамо Киев
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