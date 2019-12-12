"Это проблема": Михайличенко назвал виновных в вылете "Динамо" из Лиги Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко уверен, что в негативном результате для столичной команды виноваты все.

"В том, что случилось, виноваты все. И, конечно, в первую очередь, — я. Не выполнена задача, а именно я отвечаю за результат. Что же касается самого сегодняшнего матча, который, к сожалению, подвел итог нашего выступления в еврокубках текущего сезона, то, как и в ряде других поединков, мы допустили много ошибок. У нас были в этой Лиге Европы хорошие игры, но допускаемые нами ошибки и их количество слишком часто не позволяли добиваться результата. Наверное, нельзя сказать, что сегодня мы не наиграли на победу. Но то, что мы допускаем ошибку, пропускаем гол и не можем забить сами, это, конечно, проблема. А проблемы надо решать на тренировках, в работе", - цитирует тренера "Динамо" от Шурика".

Алексей Александрович признался, что разговора с президентом клуба еще не было.

"В самом деле, ситуация очень неприятная — мы обязаны были выходить из этой группы, добиваться другого результата во многих матчах. Сегодня нам не хватило реализации моментов и реализации того преимущества, которое мы имели над соперником. При этом мы пропустили с единственного момента у наших ворот. Соперники не прощают нам ошибок, а мы им прощаем очень многое..." - подытожил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Лугано" завершился со счетом 1:1. Украинская команда заняла предпоследнее место в группе и вылетела из турнира.

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