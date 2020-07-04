Работу Михайличенко в "Динамо" показали в цифрах

Накануне решающих матчей в УПЛ за серебряные и бронзовые медали, издание tribuna.com представило статистические выкладки по работе Алексея Михйличенко с киевским "Динамо".

Лидером по игровому времени в команде является Артем Шабанов, который если и выходил на поле, то исключительно в стартовом составе. Компанию Шабанову составляют Миколенко и Кендзера.

Первым номером "Динамо" является Виктор Цыганков, с большим отрывом занимающий первое место по результативным действиям.

Главным джокером Михайличенко является Карлос де Пена. Уругваец чаще всего выходил на замену и занял второе место по результативным действиям в команде.

Георгий Бущан, благодаря травме Бойко, обошел конкурента по сыгранным минутам и сухим матчам.

Несмотря на дисквалификацию Артема Беседина, ни один из нападающих "Динамо" не смог приблизиться к нему ни по голам, ни по проведенному на поле времени.

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло жестко высказался об игроках киевского "Динамо" накануне игры команды с "Шахтером", назвав клуб "бандой раскормленных мажоров".