Михаил Мудрик показал невероятную технику приема мяча

Михаил Морозов Футбол 15:07, 10.04.2020

Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поразил подписчиков известного футбольного Instagram-сообщества "433" своей невероятной техникой.

На своей странице в социальной сети футболист опубликовал ролик, на котором он продемонстрировал невероятный прием мяча, а затем отдал точную длинную передачу, красиво закрутив мяч. Позже это видео появилось на официальном аккаунте "433", где набрало уже 1,7 миллионов просмотров.

Михаил Мудрик
УНИАН

В комментариях Мудрика сравнивают с бразильским футболистом "ПСЖ" Неймаром и называют этот ролик лучшим видео дня.

"Неймар, ты ли это?", "Неймар бы тобой гордился", "Какой прием! Он приклеил мяч к ноге", "Видео дня", "У меня нет слов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин показал трюк, который был также опубликован в Instagram-аккаунте "433".

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