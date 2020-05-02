МИД России подставил "русского Месси", лишив его работы и жилья

Российский нападающий Денис Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА ради возвращения в Россию, но лишился такой возможности.

25-летний форвард признался, что пошел на расторжение договора после того, как у клуба начались финансовые трудности, связанные с пандемией коронавируса. Футболист сдал квартиру, в которой проживал, и приобрел билет на рейс, организованный болгарской стороной для возвращения своих граждан из России. Однако на самолет футболист попасть не смог, обвинив в этом российский МИД.

"Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на родину, я приобрел билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но вчера МИД России отказался принимать своих граждан!" — написал Давыдов. Футболист подчеркнул, что рассчитывает придать делу огласку.

Давыдов известен по выступлениям за московский "Спартак". После того как владелец красно-белых Леонид Федун сравнил его с аргентинцем Лионелем Месси, россиянина стали в шутку называть "русским Месси".

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