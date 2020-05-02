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3 мая • обновлено в 22:58
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МИД России подставил "русского Месси", лишив его работы и жилья

8.4т
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Российский нападающий Денис Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА ради возвращения в Россию, но лишился такой возможности.

25-летний форвард признался, что пошел на расторжение договора после того, как у клуба начались финансовые трудности, связанные с пандемией коронавируса. Футболист сдал квартиру, в которой проживал, и приобрел билет на рейс, организованный болгарской стороной для возвращения своих граждан из России. Однако на самолет футболист попасть не смог, обвинив в этом российский МИД.

"Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на родину, я приобрел билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но вчера МИД России отказался принимать своих граждан!" — написал Давыдов. Футболист подчеркнул, что рассчитывает придать делу огласку.

Всем привет! Не думал , что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА София. В связи со сложившейся обстановкой в мире, в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент, границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идёт речи!!!! 02.05.2020 года, правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София-Москва-София, для вывоза СВОИХ граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на Родину, я приобрёл билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но вчера 30.04 МИД РОССИИ ОТКАЗАЛ ПРИНИМАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН!!! Болгарский самолёт полетит пустой. И за 2 дня до вылета нам сообщают об этом!!! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии!🤦🏻‍♂️ Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода🤦🏻‍♂️ Получается, граждане Болгарии для Болгарии - важны, а граждане России нет?!!! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья, в это непростое время!🙏🏻💪🏻

Публикация от Denis Davydov (@davydovdenis69)

Давыдов известен по выступлениям за московский "Спартак". После того как владелец красно-белых Леонид Федун сравнил его с аргентинцем Лионелем Месси, россиянина стали в шутку называть "русским Месси".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российский футболист Амир Натхо стал участником массового ДТП в Краснодаре.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
россия своих не бросает
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