Международный совет футбольных ассоциаций изменил правила игры
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес поправки в правила игры рукой и фиксации офсайда, разместив соответствующий документ у себя на официальном сайте.
Игра рукой теперь будет зафиксирована, если мяч попадает ниже линии подмышки. Все, что находится выше этой зоны, считается плечом. "Непреднамеренное" попадание мяча в руку атакующего игрока или его партнера по команде будет считаться нарушением правил только в случае, если это происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.
Что касается положения "вне игры", то теперь офсайд не будет зафиксирован, если мяч отскочил к атакующему игроку после того, как защитник намеренно сыграл рукой.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация приготовила серьезные изменения в еврокубках с сезона 2020/21.