Международный совет футбольных ассоциаций изменил правила игры

Михаил Морозов Футбол 10:35, 9.04.2020 Обновлено: 11:05, 9.04.2020

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес поправки в правила игры рукой и фиксации офсайда, разместив соответствующий документ у себя на официальном сайте.

Игра рукой теперь будет зафиксирована, если мяч попадает ниже линии подмышки. Все, что находится выше этой зоны, считается плечом. "Непреднамеренное" попадание мяча в руку атакующего игрока или его партнера по команде будет считаться нарушением правил только в случае, если это происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.

Международный совет футбольных ассоциаций
IFAB.com
Новая трактовка игры рукой
IFAB

Что касается положения "вне игры", то теперь офсайд не будет зафиксирован, если мяч отскочил к атакующему игроку после того, как защитник намеренно сыграл рукой.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация приготовила серьезные изменения в еврокубках с сезона 2020/21.

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