Главная Новости
9 апреля • обновлено в 17:17
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Международный совет футбольных ассоциаций изменил правила игры

Читать материал на украинском

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес поправки в правила игры рукой и фиксации офсайда, разместив соответствующий документ у себя на официальном сайте.

Игра рукой теперь будет зафиксирована, если мяч попадает ниже линии подмышки. Все, что находится выше этой зоны, считается плечом. "Непреднамеренное" попадание мяча в руку атакующего игрока или его партнера по команде будет считаться нарушением правил только в случае, если это происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.

Международный совет футбольных ассоциаций

Международный совет футбольных ассоциаций

IFAB.com

Новая трактовка игры рукой

Новая трактовка игры рукой

IFAB

Что касается положения "вне игры", то теперь офсайд не будет зафиксирован, если мяч отскочил к атакующему игроку после того, как защитник намеренно сыграл рукой.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация приготовила серьезные изменения в еврокубках с сезона 2020/21.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тег
правила
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Игра для идиотов!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
MAD Lions
VS
FunPlus Phoenix
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
SMASH
VS
Nordavind
Победа Nordavind
1.60 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis
1.65 Сделать ставку
NaVi
VS
fnatic
Победа fnatic
2,01 Сделать ставку
Syman
VS
Heretics
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 2,5 карт
1.89 Сделать ставку
Минск
VS
БАТЭ
Тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Шахтер Солигорск
Шахтер не проиграет и тотал меньше 2.5
1.84 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Ислочь
Победа Динамо Брест с форой (-1)
2.15 Сделать ставку