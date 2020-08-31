Меценат спорта №1 Parimatch продолжил сотрудничество с пятью клубами УПЛ

Чемпионат Украины становится более конкурентным, в новом сезоне количество команд Премьер-лиги выросло с 12 до 14. Это значит, что все больше клубов сегодня соответствует уровню элитного дивизиона.

Бренд Parimatch в этом сезоне продолжает свое сотрудничество с представителями Украинской Премьер-лиги "Шахтером", "Десной", "Олимпиком" и "Ворсклой", также новым партнером Parimatch стал клуб из западного региона ФК "Львов".

Все эти команды ставят перед собой высокие задачи в чемпионате Украины. В прошлом сезоне "Ворскла" стала финалистом Кубка Украины, "Десна" впервые в истории добыла путевку в еврокубки, а "Шахтер" выиграл чемпионат и стал полуфиналистом Лиги Европы.

Одна из главных задач в совместной работе Parimatch и клубов - проведение активностей, промоакций и различных социальных мероприятий для болельщиков. Поэтому, уже в скором времени фанатов ждет множество приятных сюрпризов. Напомним, что в прошлом сезоне была организована Zoom-трансляция, во время которой болельщики смогли поздравить "Шахтер" с очередным чемпионством. Кроме того, различные регионы Украины присоединились к акции "Тренировка со звездой", а дети-спортсмены с инвалидностью получили возможность тренироваться с украинскими футболистами в рамках проекта "Так, я можу!". Не менее яркие социальные проекты Parimatch планирует реализовать и в будущем.

"Продолжение нашего сотрудничества с клубами - это системная и последовательная поддержка спорта №1 в разных уголках страны. В текущем сезоне, также, мы планируем развивать диджитал активности и интерактивные проекты для болельщиков, которые пока не могут попасть на трибуны. Уверен, такой подход будет способствовать дальнейшей популяризации футбола в Украине", - прокомментировал представитель Parimatch Вадим Мисюра.

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Parimatch продолжает свою меценатскую деятельность. Уже много лет бренд оказывает поддержку спорту на разных уровнях и благодаря легализации игорного бизнеса Parimatch сможет увеличить свою помощь клубам, федерациям и спортсменам. После принятия соответствующего закона у бренда появилось больше возможностей расширить свое сотрудничество со спортом и сделать его более привлекательным продуктом. Кроме партнерства с футбольными клубами и сборной Украины, Parimatch также сотрудничает с Федерацией баскетбола Украины, Украинской хоккейной лигой, Федерацией греко-римской борьбы Украины, множеством спортсменов Украины.

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