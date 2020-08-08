Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, чтобы обезопасить себя от COVID-19, спит на специальном антикоронавирусном матрасе, сообщает Mundo Deportivo.

Утверждается, что на ткань матраса нанесены наночастицы, которые уничтожают любой вирус в течение четырех часов. Вероятность защиты от коронавируса оценена разработчиками в 99,84%.

Также у этих матрасов, в зависимости от модели, есть и другие функции: например, система вибромассажа ступней.

"Благодаря нанотехнологиям TEC MOON изготовлен из умных тканей, состоящих из микрокапсулированных биологических материалов, таких как графен, активированный уголь, жемчужный порошок или серебро, которые помогают оптимизировать ваш отдых.

Присутствует солнечная система самоочищения: когда вы снимаете простыни, TEC MOON очищается всего за 2 минуты. Когда ультрафиолет попадает на матрас, появляется фиолетовая шестиугольная сетка, показывая, что его бактерицидные свойства активны", - говорится в рекламе.

Отмечается, что Месси был так доволен покупкой, что установил такие матрасы по всему дому.

Как сообщал OBOZREVATEL, после домашнего поражения в матче испанской Ла Лиги против "Осасуны" и чемпионства мадридского "Реала" Лионель Месси эмоциально отреагировал на последние результаты "Барселоны".