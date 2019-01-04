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Месси забил потрясающий гол на тренировке: видео шедевра

1.9тЧитать материал на украинском

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси отметился невероятным ударом на тренировке команды. Во время "двухсторонки" аргентинский форвард в касание поразил ворота команды-соперника.

Вратарь удачно ввел мяч в игру, бросив его точно под удар Лионелю. Футболист без проблем переправил снаряд под дальнюю штангу.

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"Барселона" может понести серьезную потерю в конце сезона

Лионель Месси

Лионель Месси

twitter.com/FCBarcelona

Напомним, что в нынешнем сезоне "Барселона" лидирует в Ла Лиге. От ближайшего преследователя – мадридского "Атлетико" каталонцев отделяют три очка.

Месси забил потрясающий гол на тренировке: видео шедевра

Месси с 15-ю голами на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Испании, несмотря на то, что ему пришлось пропустить несколько игр из-за травмы руки. Также на счету звездного аргентинца десять результативных передач.

Месси забил потрясающий гол на тренировке: видео шедевра

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси получил пятую в своей карьере "Золотую бутсу". Таким образом аргентинец обогнал своего конкурента, португальца Криштиану Роналду, на счету которого четыре награды.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Персона
Лионель Месси
Место
ИспанияБарселона
Тег
ФК Барселона
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