Месси забил потрясающий гол на тренировке: видео шедевра

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси отметился невероятным ударом на тренировке команды. Во время "двухсторонки" аргентинский форвард в касание поразил ворота команды-соперника.

Вратарь удачно ввел мяч в игру, бросив его точно под удар Лионелю. Футболист без проблем переправил снаряд под дальнюю штангу.

Лионель Месси twitter.com/FCBarcelona

Напомним, что в нынешнем сезоне "Барселона" лидирует в Ла Лиге. От ближайшего преследователя – мадридского "Атлетико" каталонцев отделяют три очка.

Месси с 15-ю голами на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Испании, несмотря на то, что ему пришлось пропустить несколько игр из-за травмы руки. Также на счету звездного аргентинца десять результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси получил пятую в своей карьере "Золотую бутсу". Таким образом аргентинец обогнал своего конкурента, португальца Криштиану Роналду, на счету которого четыре награды.