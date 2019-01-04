Месси забил потрясающий гол на тренировке: видео шедевра

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси отметился невероятным ударом на тренировке команды. Во время "двухсторонки" аргентинский форвард в касание поразил ворота команды-соперника.
Вратарь удачно ввел мяч в игру, бросив его точно под удар Лионелю. Футболист без проблем переправил снаряд под дальнюю штангу.
WHAT— FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 января 2019 г.
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G🐐AL!
🔵🔴 pic.twitter.com/U6leeud16z
Лионель Месси
twitter.com/FCBarcelona
Напомним, что в нынешнем сезоне "Барселона" лидирует в Ла Лиге. От ближайшего преследователя – мадридского "Атлетико" каталонцев отделяют три очка.
Месси с 15-ю голами на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Испании, несмотря на то, что ему пришлось пропустить несколько игр из-за травмы руки. Также на счету звездного аргентинца десять результативных передач.
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси получил пятую в своей карьере "Золотую бутсу". Таким образом аргентинец обогнал своего конкурента, португальца Криштиану Роналду, на счету которого четыре награды.
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