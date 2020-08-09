Месси забил невероятный гол в Лиге чемпионов

Максим Иншаков Футбол 10:37, 9.08.2020

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси отметился фантастическим голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи".

На 23-й минуте Лео вошел в штрафную с правого фланга, обыграл троих игроков соперника, упал в борьбе, сумел подняться, прошел чуть дальше и ткнул мяч в дальний нижний угол.

В комментариях болельщики футбола не смогли сдержать эмоций, назвав гол гениальным и невероятным.

Комментарии болельщиков
sports.ru
Комментарии болельщиков
sports.ru
Комментарии болельщиков
sports.ru
Комментарии болельщиков
sports.ru
Комментарии болельщиков
sports.ru
Комментарии болельщиков
sports.ru
Комментарии болельщиков
sports.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Барселона" – "Наполи" завершился со счетом 3:1. Также определились остальные команды, которые вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Спорт Футбол

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