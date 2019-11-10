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10 ноября • обновлено в 10:18
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Месси забил гол-шедевр и повторил рекорд Роналду

Месси забил гол-шедевр и повторил рекорд Роналду
Поединок завершился со счетом 4:1
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Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси отметился фантастическим перфомансом в 13-м туре чемпионата Испании по футболу

Матч против "Сельты" на легендарном стадионе "Камп Ноу" завершился победой 4:1, а аргентинец оформил хет-трик. Особняком стоит невероятный удар со штрафного, который достоин награды, как лучший гол тура в Европе.

Это уже 34-й хет-трик Месси в Испании (459 матча), и капитан сборной Аргентины повторил рекорд Роналду, который в составе "Реала" также сделал 34 хет-трика за 292 игры.

Новости
Месси установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Лионель Месси, сделавший дубль в матче чемпионата Испании с "Вальядолидом" (5:1), обошел своего давнего соперника Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Лионель Месси
Место
Испания
Теги
ФК Барселона ФК Сельта
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