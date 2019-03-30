Месси забил фантастический мяч в чемпионате Испании: видео шедевра

Дубль капитана Лионеля Месси помог "Барселоне" одержать очередную победу в чемпионате Испании над "Эспаньолом" (2:0). Аргентинский футболист открыл счет невероятным ударом со штрафного.

На 69-й минуте встречи каталонцы заработали опасный стандарт. Месси мякго пробил на точность, а защитник, который стоял на линии, не разобравшись с голкипером, переправил мяч в свои ворота.

Only Messi can attempt a penenka free-kick. What a genius #BarçaEspanyol pic.twitter.com/P8KQaopOQB — Usman (@usmaannkhan) 30 марта 2019 г.

А на предпоследней минуте основного времени матча, получив прекрасную передачу от Малкома, капитан "Барселоны" в касание переправил мяч в сетку.

Лионель Месси FC Barcelona

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики каталонской "Барселоны" выбрали лучший гол в истории испанской команды. 45% фанатов отдали свой голос за точный удар аргентинца Лионеля Месси в полуфинале Кубка Испании против "Хетафе" в сезоне 2006/07 (5:2).

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