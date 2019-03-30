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Месси забил фантастический мяч в чемпионате Испании: видео шедевра

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Дубль капитана Лионеля Месси помог "Барселоне" одержать очередную победу в чемпионате Испании над "Эспаньолом" (2:0). Аргентинский футболист открыл счет невероятным ударом со штрафного.

На 69-й минуте встречи каталонцы заработали опасный стандарт. Месси мякго пробил на точность, а защитник, который стоял на линии, не разобравшись с голкипером, переправил мяч в свои ворота.

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А на предпоследней минуте основного времени матча, получив прекрасную передачу от Малкома, капитан "Барселоны" в касание переправил мяч в сетку.

Лионель Месси

Лионель Месси

FC Barcelona

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики каталонской "Барселоны" выбрали лучший гол в истории испанской команды. 45% фанатов отдали свой голос за точный удар аргентинца Лионеля Месси в полуфинале Кубка Испании против "Хетафе" в сезоне 2006/07 (5:2).

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Лионель Месси
Тег
ФК Барселона
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