Месси забил фантастический гол в девятку

Максим Богданов Футбол 23:55, 11.06.2020 Обновлено: 00:28, 12.06.2020

Лидер "Барселоны" Лионель Месси отметился феноменальным ударом на тренировке каталонской команды.

"Сине-гранатовые" у себя в Twitter выложили видео момента, которое за несколько часов собрало порядка 700 просмотров.

В ролике видно, как аргентинский футболист едва уловимым движением ноги отправляет кожаную сферу четко у девятку ворот. Лео смог придать мячу фантастическую траекторию, сделав его неберущимся для голкипера.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться видео этим шедевром.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая 2005 года Лионель Месси забил свой первый гол за "Барселону" в домашнем матче 34-го тура испанской Ла Лиги против "Альбасете".

Официальный Twitter Ла Лиги опубликовал видео этого момента на своей странице.

Ранее "Барселона" назвала потери от коронавируса

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Онкобольному воину нужны лекарства

Вакарчук намекнул на возможное участие в выборах мэра Киева или Львова

ВСУ отомстили за побратимов и уничтожили российских наемников: есть погибшие и раненые

"Он просто болтун": Зеленский высказался о брате Ермака

В конгрессе США Россию захотели признать спонсором терроризма: обнародован доклад