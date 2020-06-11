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12 июня • обновлено в 00:10
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Месси забил фантастический гол в девятку

1.3т
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Лидер "Барселоны" Лионель Месси отметился феноменальным ударом на тренировке каталонской команды.

"Сине-гранатовые" у себя в Twitter выложили видео момента, которое за несколько часов собрало порядка 700 просмотров.

В ролике видно, как аргентинский футболист едва уловимым движением ноги отправляет кожаную сферу четко у девятку ворот. Лео смог придать мячу фантастическую траекторию, сделав его неберущимся для голкипера.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться видео этим шедевром.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая 2005 года Лионель Месси забил свой первый гол за "Барселону" в домашнем матче 34-го тура испанской Ла Лиги против "Альбасете".

Официальный Twitter Ла Лиги опубликовал видео этого момента на своей странице.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Лионель Месси
Место
Испания
Тег
ФК Барселона
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