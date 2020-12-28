Месси высказался о своем будущем в "Барселоне"

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что еще не знает, как сложится его дальнейшая судьба в команде.

В интервью изданию La Sexta он рассказал, что не ведет переговоры с другими клубами и хочет дождаться лета. Аргентинец также признался, что всегда мечтал попробовать американскую жизнь и поиграть в Главной лиге футбола (МЛС).

"Я не знаю, как все сложится. Я полностью сфокусирован на борьбе за всевозможные титулы на протяжении шести следующих месяцев и пока что не веду переговоров с другими клубами. Мы обсудим этот вопрос в конце сезона. У меня всегда было желание попасть в США и поиграть в местном чемпионате, но любом случае я хотел бы жить в Барселоне. Когда я закончу карьеру футболиста, я хотел бы получить какую-то должность в своем родном клубе", – рассказал о ситуации Месси.

Напомним, что Лионель дебютировал в "Барселоне" в октябре 2004 года, когда ему было 17 лет. Его контракт с командой действует до конца июня 2021 года. Летом 2020-го аргентинец открыто заявил о своем желании покинуть клуб, однако был вынужден остаться из-за одного из пунктов, прописанных в его контракте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Месси побил "вечный" рекорд "Короля футбола" Пеле.