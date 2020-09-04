Месси впервые рассказал про ситуацию с "Барселоной"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который решил продолжить выступление за "сине-гранатовых", впервые рассказал о ситуации с разрывом контракта с каталонским клубом.

По словам звездного футболиста, когда он сообщил о своем желании уехать жене и детям, это вызвало у них бурную реакцию.

"Вся семья заплакала, мои дети не хотели уезжать из Барселоны и не хотели менять школу. Но я смотрю вперед и хочу играть на высшем уровне, выигрывать титулы, соревноваться в Лиге чемпионов", – цитирует Месси портал Goal.com.

Это стремление принять новый вызов было сорвано президентом "Барселоны". Как утверждает Месси Жорди Бартомеу нарушил обещание, данное аргентинцу, что тот может покинуть клуб в конце сезона 2019-2020.

"Я был уверен, что могу уйти, президент всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, останусь я или нет. Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, Но 10 июня сезон в Ла Лиге не был закончен из-за коронавируса. Эта ужасная болезнь изменила весь сезон", – отметил Лео.

У Месси был только один выход: подать на "Барселону" в суд. Но шестикратный обладатель Золотого мяча отказался идти по этому пути и поэтому останется в клубе еще на 10 месяцев.

"Был другой способ – решить вопрос юридическим путем. Но я бы никогда не пошел в суд против "Барсы ", потому что это клуб, который я люблю, и который дал мне все с тех пор, как я сюда приехал. Это клуб всей моей жизни, я построил здесь свою судьбу. "Барселона" дала мне все, и я отдал ей все. Мне никогда не приходило в голову подать на клуб в суд", – заявил Месси.

Месси с женой и детьми Instagram Лионеля Месси

Лионель рассказал о душещипательном разговоре со своим 7-летним сыном Тьяго, который не хотел уходить, и поблагодарил свою жену Антонеллу за поддержку.

"Матео еще маленький, и он не понимает, что значит отправиться в другое место и прожить несколько лет в другом месте. Тьяго старше. Он что-то услышал по телевизору, что-то узнал и спросил. Я не хотел, чтобы он знал что-либо о том, что его заставляют уйти, жить в новой школе или заводить новых друзей. Он крикнул мне "Я не уеду". Было тяжело. Я люблю Барселону, и я нигде не найду лучшего места, чем здесь. Тем не менее, я имею право решать. Я собирался искать новые цели и новые задачи. Мой сын, моя семья, они выросли здесь. Но нет ничего плохого в желании уйти. Мне это было нужно, это было нужно клубу, и это было хорошо для всех", – подытожил капитан сборной Аргентины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летний игрок, выступавший в каталонском клубе на протяжении 20 лет, в конце августа уведомил "Барселону", что он намеревался уйти бесплатно.

"Барса" отказалась признать досрочный разрыв в контракта, заявив, что момент для его использования прошел в июне. Переговоры обеих сторон зашли в тупик.

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