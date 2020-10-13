Месси вошел в тройку самых подешевевших футболистов в 2020 году

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял третье место в списке наиболее подешевевших футболистов в 2020 году.

Как сообщается на сайте Transfermarkt, стоимость аргентинца упала на 40 млн евро и теперь составляет 100 млн евро. Больше всего в цене потерял полузащитник "Реала" Эден Азар, который пропустил почти весь минувший сезон из-за травм (120 – 60 = 60 млн евро). На втором месте расположился голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага, который является самым дорогим голкипером мира. В 2018 году лондонский клуб заплатил за него 80 млн евро, а сейчас его стоимость по версии портала составляет всего 18 млн евро.

Десятка наиболее подешевевших футболистов в 2020 году выглядит следующим образом:

1. Эден Азар ("Реал", 29 лет) – 120 - 60 = 60 млн евро;

2. Кепа Аррисабалага ("Челси", 26 лет) – 60 - 42 = 18 млн евро;

3. Лионель Месси ("Барселона", 33 года) – 140 - 40 = 100 млн евро;

4. Антуан Гризманн ("Барселона", 29 лет) – 120 - 40 = 80 млн евро;

5. Деле Алли ("Тоттенхэм", 24 года) – 90 - 38 = 52 млн евро;

6. Джон Стоунс ("Манчестер Сити", 26 лет) – 60 - 35 = 25 млн евро;

7. Неймар (ПСЖ, 28 лет) – 160 - 32 = 128 млн евро;

8. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", 25 лет) – 160 - 32 = 128 млн евро;

9. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", 29 лет) – 150 - 30 = 120 млн евро;

10. Мохаммед Салах ("Ливерпуль", 28 лет) – 150 - 30 = 120 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессиональные футболисты подешевели на девять миллиардов евро из-за коронавируса.