Месси устроил скандал в "Барселоне"

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси разругался с защитником "сине-гранатовых" Жераром Пике из-за затяжного кризиса в команде. Подопечные Эрнесто Вальверде не могут выиграть три матча кряду.

После поражения от "Леганеса" в шестом туре испанской Примеры аргентинский форвард раскритиковал "Барселону" за игру в обороне. Именно из-за проблем в защите, по мнению Месси, его команда теряет очки в чемпионате.

Лионель Месси FC Barcelona

Новости Месси совершил неприемлемый поступок в чемпионате Испании

Критика не понравилась лидеру защиты каталонского клуба Жерару Пике. Испанский футболист упрекнул капитана "сине-гранатовых" в том, что он, несмотря на свой статус в команде, редко общается с прессой. Об этом сообщает испанский ресурс AS.

Напомним, что после победы в Лиге чемпионов над ПСВ 4:0 "Барселона" проиграла "Леганесу" 2:1, а также сыграла вничью с "Жироной" (2:2) и "Атлетиком" из Бильбао (1:1). Следующий матч каталонцы проведут против "Тоттенхэма" 3 октября.

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