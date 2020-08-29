Месси забунтовал в "Барселоне" – RAC1

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отказался приезжать в расположение клуба в воскресенье, 30 августа.

Как сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро, аргентинец уведомил "Барсу", что не приедет на базу для прохождения медосмотра, включая сдачу ПЦР-теста на коронавирус.

Месси отказался приезжать в "Барселону" Twitter Жерара Ромеро

По информации авторитетного журналиста Хосепа Педрероля, "Барселона" не задержалась с ответом. Руководство "сине-гранатовых" собирается через бюрофакс напомнить Месси, что у него есть действующий контракт, поэтому он обязан явиться на медосмотр.

"Барселона" ответила Месси Twitter Хосепа Педрероля

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя 20 лет после перехода в "Барселону", Месси сообщил каталонскому клубу о своем желании покинуть клуб, чтобы играть за другую команду в этом сезоне.

Позже было опубликовано письмо Лео, в котором он просит "Барселону" об уходе.

"Барселона" отреагировала на просьбу Месси расторгнуть контракт, отметив, что будет требовать с аргентинского нападающего 700 миллионов евро за досрочное расторжение договора.

Накануне отец Месси назвал клуб, в который перейдет его сын.

В свою очередь легендарный болгарский экс-игрок "Барселоны" Христо Стоичков высказался о уходе Лионеля Месси из каталонского клуба, упомянув про "пинок под зад".