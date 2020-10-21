Месси установил уникальное достижение в Лиге чемпионов. Видео

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил уникальное достижение в Лиге чемпионов, забив гол в ворота "Ференцвароша" (5:1) в первом туре группового турнира.

Как сообщает издание Goal.com, он стал первым, кому удалось отличиться в 16 сезонах главного еврокубка подряд. Аргентинец также повторил рекорд легенды "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза, который в общей сложности забивал в 16 розыгрышах турнира.

Отметим, что Месси дебютировал в ЛЧ 2004/05, отыграв все 90 минут одного из матчей. Тогда ему не удалось зажечь свое имя на табло. Во всех последующих сезонах Лиги чемпионов звездный футболист записывал на свой счет хотя бы один гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же поединке игроку сборной Украины Игорю Харатину удалось забить единственный гол "Ференцвароша".