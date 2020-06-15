Месси установил уникальное достижение в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым футболистом, которому удалось забить не менее 20 голов в 12 сезонах испанской Ла Лиги подряд.

В субботу, 13 июня, в выездном матче против "Мальорки" аргентинец забил четвертый гол своей команды на 93-й минуте поединка, установив окончательный счет – 0:4. Этот мяч стал для него 20-м в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата. Также на его счету 14 результативных передач.

Месси является единоличным лидером в бомбардирской гонке испанского первенства, опережая Карима Бензема из "Реала" на 6 результативных ударов.

Отметим, что наибольшее количество голов за сезон аргентинец забил в Ла Лиге 2011/12 – тогда он сумел отличиться 50 раз, выйдя на поле в 37 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые проанализировали множество статистических показателей и выяснили, кто лучше – Месси или Криштиану Роналду.