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Месси установил невероятный бомбардирский рекорд

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Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд, в третий раз подряд и шестой в карьере став обладателем Золотой бутсы – приза, который вручается лучшему бомбардиру среди чемпионатов европейских стран.

Теоретические шансы помешать аргентинцу завоевать почетный трофей, вручаемый с 1968 года, имели Фабио Квальярелла и Дуван Сапата, играющие в серии А, но чуда не случилось и Месси вновь стал лучшим, обогнав по этому показателю Криштиану Роналду, который пять раз получал Золотую бутсу.

Топ-10 лучших бомбардиров биг-5 европейских чемпионатов-2018/2019

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Месси забил фантастический мяч в чемпионате Испании: видео шедевра

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Ливерпуля" пытались добиться отстранения форварда "Барселоны" Лионеля Месси от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Для этого была создана петиция на популярном ресурсе change.org. Предлагалось дисквалифицировать Месси постфактум за удар по голове Фабиньо. В том эпизоде рефери свистнул в пользу хозяев и предупредил игрока "Ливерпуля".

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Тема
Чемпионат Испании
Персоны
Лионель МессиКриштиану Роналду
Теги
ФК БарселонаФК Ливерпуль
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