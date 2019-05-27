Месси установил невероятный бомбардирский рекорд

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд, в третий раз подряд и шестой в карьере став обладателем Золотой бутсы – приза, который вручается лучшему бомбардиру среди чемпионатов европейских стран.

Теоретические шансы помешать аргентинцу завоевать почетный трофей, вручаемый с 1968 года, имели Фабио Квальярелла и Дуван Сапата, играющие в серии А, но чуда не случилось и Месси вновь стал лучшим, обогнав по этому показателю Криштиану Роналду, который пять раз получал Золотую бутсу.

Топ-10 лучших бомбардиров биг-5 европейских чемпионатов-2018/2019

ZŁOTY BUT:

1. Messi 36 goli, 72 pkt

2. Mbappe 33 gole, 66 pkt

3. Quagliarella (Sampa) 26 bramek, 52 pkt

4. Zapata (Atalanta) 23 bramki, 46 pkt

5. Diagne (Galata) 30 bramek, 45 pkt

6. Lewandowski, Piątek, Salah, Mane, Pepe (LOSC) i Aubameyang po 22 bramki, 44 pkt. — Łukasz Prokopiuk (@follow_fball) 27 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Ливерпуля" пытались добиться отстранения форварда "Барселоны" Лионеля Месси от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Для этого была создана петиция на популярном ресурсе change.org. Предлагалось дисквалифицировать Месси постфактум за удар по голове Фабиньо. В том эпизоде рефери свистнул в пользу хозяев и предупредил игрока "Ливерпуля".

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