Месси установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, забив гол в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Ювентусом", стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось добраться до отметки в 70 мячей на групповом этапе ЛЧ.

Месси установил рекорд Twitter Goal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Ювентус" – "Барселона" завершилась со счетом 0:2. Встреча состоялась 28 октября в Турине.

Счет был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Усман Дембеле. В концовке встречи преимущество "Барселоны" с пенальти увеличил Лионель Месси.

Напомним, что 21 октября Месси установил уникальное достижение в Лиге чемпионов, забив гол в ворота "Ференцвароша" (5:1) в первом туре группового турнира.