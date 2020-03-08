Месси установил исторический рекорд мирового футбола

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, забив гол в матче Ла Лиги против "Реал Сосьедада" (1:0), стал первым футболистом в истории топ-5 лиг, который забил 438 мячей в 474 матчах чемпионата

На втором месте расположился Криштиану Роналду, который забил 437 голов в 540 матчах.

438 - @FCBarcelona's Lionel Messi has become the all-time top-scorer in the top five European leagues (438 goals in 474 appearances), surpassing Cristiano Ronaldo (437 in 540). Battle. pic.twitter.com/konZO1J8Pr — OptaJose (@OptaJose) March 7, 2020

Кроме того, мяч в ворота "Сосьедада" стал для Месси 55-м забитым в Ла Лиге с пенальти. У Роналду 61 реализованный 11-метровый в испанском чемпионате.

В этом сезоне Месси провел за "Барселону" 22 матча, забил 19 мячей и отдал 12 голевых передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января Месси установил невероятный рекорд в чемпионате Испании. 32-летний аргентинский нападающий стал первым игроком, забивавшим в Ла Лиге на протяжении 16 календарных лет,

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