Месси угостит украинских голкиперов Пятова, Шовковского и Нещерета пивом

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси угостит украинских голкиперов Андрея Пятова ("Шахтер"), Александра Шовковского и Руслана Нещерета (оба – "Динамо") именным пивом.

На канале Copa90 в Twitter появилось видео, на котором аргентинец готовит посылки к отправке. Он подарит по одной бутылке Budweiser с надписью "Месси" на этикетке за каждый гол, пропущенный тем или иным вратарем после его удара.

Легенда "Динамо" Шовковский дважды пропускал от Лионеля в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2009/10. Нещерет провел фантастический выездной матч против "Барселоны" в ЛЧ 2020/21, сделав огромное количество сейвов, но удар Месси с пенальти ему отбить не удалось.

Наибольшее количество голов (3) от аргентинца среди украинских голкиперов пропустил Пятов. В 2008 году дубль Лионеля на последних минутах поединка ЛЧ 2008/09 принес волевую победу его команде, а в 2011-м он огорчил "горняков" в четвертьфинале турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси побил "вечный" рекорд "Короля футбола" Пеле по количеству голов за один клуб. За 749 матчей в составе "Барселоны" нападающий отличился 644 раза.