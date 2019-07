Месси удалили за драку: матч сборной Аргентины завершился скандалом:

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был удален с поля в матче за третье место на Кубке Америки с командой Чили (2:1).

Инцидент произошел на 37-й минуте матча. После того, как аргентинец толкнул защитника чилийцев Гари Менделя в ограждение, возникла стычка. Месси и Мендель начали толкать друг друга, и прибежавший Марио Диас де Вивар показал обоим по красной карточки.

В полематчевой записке рефери объяснил свое решение.

"Использование ненормативной, оскорбительной или унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом", – говорится в рапорте судьи об удалении капитана аргентинцев.

После встречи Месси не появился на церемонии награждении команды.

"Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии", - заявил Месси.

Lionel Messi: "What I said, happened. I didn't go to the podium because we shouldn't be part of the corruption and lack of respect. We were meant for more but they didn't let us be in the final. The corruption and the refs didn't allow the people to enjoy and football is ruined."