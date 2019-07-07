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Месси удалили за драку: матч сборной Аргентины завершился скандалом:

Месси удалили за драку: матч сборной Аргентины завершился скандалом:
Форвард "Барселоны" был вне себя от ярости
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был удален с поля в матче за третье место на Кубке Америки с командой Чили (2:1).

Инцидент произошел на 37-й минуте матча. После того, как аргентинец толкнул защитника чилийцев Гари Менделя в ограждение, возникла стычка. Месси и Мендель начали толкать друг друга, и прибежавший Марио Диас де Вивар показал обоим по красной карточки.

Месси удалили за драку: матч сборной Аргентины завершился скандалом:

В полематчевой записке рефери объяснил свое решение.

"Использование ненормативной, оскорбительной или унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом", – говорится в рапорте судьи об удалении капитана аргентинцев.

После встречи Месси не появился на церемонии награждении команды.

"Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии", - заявил Месси.

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3 июля сборная Бразилии обыграла своего вечного конкурента - команду Аргентины (2:0) - и вышла в финал Копа Америка-2019.

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Тема
Кубок Америки
Персона
Лионель Месси
Тег
сборная Аргентины по футболу
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