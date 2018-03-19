Месси собрался на ЧМ-2018 в Россию и загрустил

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от чемпионата мира в России.

"К сожалению, мы зависим от результата. Мы чувствуем, что если мы не станем чемпионами сейчас, то уже не будем ими никогда. Я много раз плакал из-за таких матчей, из-за того, что мы не могли осуществить мечту нашей страны. Похоже, три финала нам совершенно не помогли. Но я верю, что мы можем поднять кубок", — заявил 31-летний футболист в интервью Goal.com.

В составе сборной нападающий никогда не выигрывал чемпионат мира и Кубок Америки. В 2014 году сборная Аргентины уступила национальной команде Германии со счетом 0:1 в финале Мундиаля. В решающих матчах Кубка Америки 2015 и 2016 годов аргентинцы проиграли национальной команде Чили.

Как сообщал ранее "Обозреватель" букмекеры назвали новую команду Месси.