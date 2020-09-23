Месси, Рональдо и Неймар не вошли в тройку лучших футболистов от УЕФА

Максим Иншаков Футбол 21:31, 23.09.2020 Обновлено: 21:31, 23.09.2020

УЕФА представил итоги голосования за звания лучшего игрока года, опубликовав тройку финалистов.

Борьбу за заветный трофей будут вести вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, нападающий Роберт Левандовски из "Баварии", а также полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.

Звезды мирового футбола Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар оказались вне тройки финалистов, сообщается на официальном сайте Европейского футбольного союза.

Полностью места с 4-го по 10-е в голосовании выглядят следующим образом:

4= Лионель Месси ("Барселона") - 53 очка

4= Неймар ("Пари Сен-Жермен") - 53 очка

6 Томас Мюллер ("Бавария") - 41 очко

7 Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") - 39 очков

8 Тьяго Алькантара ("Бавария") - 27 очков

9 Йосуа Киммих ("Бавария") - 26 очков

10 Криштиану Роналду ("Ювентус") - 25 очков

В голосовании участвовали 80 тренеров команд, выступавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из ассоциаций, входящих в УЕФА.

Имя победителя в этой номинации объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное издание FourFourTwo назвало нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком последних 25 лет.

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